Белгород, 16 марта, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Участники территориальной самообороны Белгородской области сбили беспилотник ВСУ в районе посёлка Маслова Пристань, сообщил 16 марта глава региона Вячеслав Гладков.

Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Он опубликовал в своём Telegram-канале фотографию участников самообороны после пресечения ими попытки террористической атаки со стороны Киева.

«Красавцы!» — отметил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, ранее 16 марта сообщалось об уничтожении ещё нескольких беспилотников ВСУ над территорией Белгородской области. Кроме того, в ночь на 16 марта три дрона ВСУ были сбиты над территорией Курской области. Также дроны атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Сызрани и Новокуйбышевске Самарской области. В Брянской области средствами ПВО был сбит реактивный беспилотник. В Запорожской области ВСУ сбросили снаряд на избирательный участок в одном из сёл. Днём 16 марта беспилотник-камикадзе ВСУ атаковал Кировский район Донецка.

Гладков днём 16 марта рассказал о последствиях обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Различные повреждения были выявлены в 106 квартирах 22 многоквартирных домов, одном частном жилом домовладении, гараже, на двух социальных объектах и двух хозсубъектах. Также было повреждено 64 автомобиля.

16 марта в результате обстрела Белгорода два человека погибли, ещё трое пострадали, отмечал губернатор. Минобороны сообщало о перехвате над территорией области восьми реактивных снарядов РСЗО Vampire. Торговые центры Белгорода и Белгородского района 17 и 18 марта работать не будут. Кроме того, в те же дни в ряде районов области школы и колледжи также будут закрыты.