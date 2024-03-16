Москва, 16 марта, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Иностранные наблюдатели из США и ЮАР не обнаружили нарушений на выборах президента России в Херсонской области, сообщает 16 марта «РИА Новости».

Донат Сорокин/ТАСС

В частности, профессор кафедры международных прав человека юридического факультета Питтсбургского университета, наблюдатель из США Дэниэль Мартин Ковалик поделился мнением с корреспондентом агентства, что Херсонская область не выглядит «оккупированной».

«Не соответствует тому, что так или иначе говорит Запад. В первую очередь, по моим ощущениям, Херсонская область не похожа на оккупированный регион. Люди выглядят счастливыми — при всех их нынешних сложностях и обстоятельствах. Блокпостов не так уж много. Всё это противоречит тому, что нам говорят (в западных СМИ. — Прим. ред.)», — рассказал он.

Кроме того, добавил американский наблюдатель, он не видел, чтобы людей в Херсонской области заставляли голосовать.

Сооснователь движения «За панафриканизм», политолог из ЮАР Пассека Фарумеле, в свою очередь, отметил, что в этом регионе реальность сильно не совпадает с тем, как её представляют в западных СМИ.

«Если вы однажды вырветесь за пределы этого пространства, пересечётесь с людьми извне, побываете там, где вам категорически не рекомендовали быть, у вас случится настоящий разрыв шаблона, потому что вы поймёте, насколько сильно реальность не совпадает с тем, что вам вдалбливали», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее иностранные наблюдатели, работающие на президентских выборах на участках в Москве, отмечали, что голосование организовано на высоком уровне. Член Совета Республики Национального собрания Белоруссии Сергей Аниховский рассказал, что выборы проходят в спокойной рабочей обстановке.

Наблюдатель от Киргизии Алишер Эрбаев отметил, что поскольку он представляет ОДКБ, военно-политическую организацию, то хотел понаблюдать, как выполняют свой гражданский долг военнослужащие ВС России. Никаких нарушений не наблюдается, сказал он.

В свою очередь французский журналист Кристиан Арсен Роберт-Ноэль Ро, работающий в качестве наблюдателя на выборах президента России в новых регионах страны, рассказал журналистам, что в России больше демократии, чем на Западе, а люди, участвующие в выборах, выглядят счастливыми и ведут себя дружелюбно.

Избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира, рассказала ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова. Целый ряд экспертов и наблюдателей из США, стран Европы, Африки, Латинской Америки работают на избирательных участках в новых регионах России.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.