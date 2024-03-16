Москва, 16 марта, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Российские системы ПВО очень эффективно работают по реактивным беспилотным летательным аппаратам ВСУ Ту-141 «Стриж», рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

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Эксперт напомнил, что Ту-141 — это советский беспилотник на базе Туполева, он переделан с разведывательного образца, который был в советское время, под ударный, его скорость примерно 700 км в час. Имеет приличную дальность.

Беспилотник, добавил он, имеет «приличную бомбовую нагрузку — это сотни килограммов взрывчатки». Военный эксперт отметил, что у ВСУ осталось очень мало единиц Ту-141, они запускают остатки того, что «у них сейчас имеется».

«Стриж» опасен, особенно при ударе по заводам, по НПЗ. Но по ним наша противовоздушная оборона работает очень эффективно», — сказал Дандыкин в беседе с Lenta.ru.

Как передавало ИА Регнум, 16 марта российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Брянской областью. Реактивный беспилотный летательный аппарат самолётного типа «Стриж» уничтожен при пересечении границы над Стародубским муниципальным округом.

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности 15 марта заявил, что удары киевского режима по территории России не останутся безнаказанными. Он отметил, что киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить преступные демонстративные вооружённые акции, чтобы сорвать процесс голосования на выборах и запугать людей хотя бы в приграничных с Украиной областях.