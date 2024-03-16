Санкт-Петербург, 16 марта, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Суд в Санкт-Петербурге отправил в СИЗО девушку, бросившую коктейль Молотова в вывеску одного из избирательных участков. Об этом 16 марта сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Кадр из видео

«Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александры Карасёвой», — говорится в сообщении.

Срок заключения под стражу — 14 мая. Фигурантка возражала и просила о домашнем аресте.

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Как передавало ИА Регнум, 15 марта в Санкт-Петербурге девушка кинула коктейль Молотова в вывеску одного из избирательных участков, сообщил председатель избирательной комиссии города Максим Мейксин. Инцидент произошёл в Московском районе города, в школе № 358 на улице Варшавской.

15 марта в Москве возбудили уголовное дело против женщины, которая на одном из избирательных участков вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. Этот момент запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах отчётливо видно, как девушка подходит к урне и выливает краску в неё. После этого она пытается сфотографировать содеянное. Девушку задержали и доставили в подразделение столичного СК.

Позднее испортившая бюллетени в Москве девушка объяснила свой поступок. По её словам, она стала жертвой мошенников. Ей якобы звонили из Центробанка и заставляли оформлять кредиты. Девушка признала свою вину.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова 15 марта назвала подонками людей, заливающих избирательные урны. Она подчеркнула, что нарушителям грозит реальное лишение свободы. То же ждёт остальных, кто осмелится повторить эти поступки. Задержанные признались, что им обещали деньги. След «идёт из-за рубежа», добавила председатель ЦИК.