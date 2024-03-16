Донецк, 16 марта, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Украинский беспилотник-камикадзе атаковал Кировский район Донецка, сообщает 16 марта представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

В сообщении говорится, что атака ударным БПЛА зафиксирована в 13:40. Ранее в представительстве сообщили, что ВСУ в 13:10 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на этот же район.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 15 марта ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, один из снарядов попал в частный дом. В результате погибли двое детей и подросток: девушка 2007 года рождения, девочка 2021 года рождения и мальчик 2014 года рождения. По данным СК, обстрел предположительно производился с применением снарядов образца стран НАТО.

3 марта в Калининском районе Донецка при детонации взрывоопасного предмета ранение получил подросток 2009 года рождения. 18 февраля в посёлке Пантелеймоновка в ДНР при детонации суббоеприпаса получили ранения три мальчика в возрасте 10, 11 и 12 лет. Их госпитализировали в тяжёлом состоянии.