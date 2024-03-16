Москва, 16 марта, 2024, 15:06 — ИА Регнум. В случае получения звонков и сообщений от неизвестных лиц с целью склонить к совершению противоправных действий на выборах президента жители Москвы могут обратиться в онлайн-проект «Перезвони сам». Об этом сообщает сайт правительства российской столицы.

Фото Д. Гришкина. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Отмечается, что специалисты помогут позвонившим разобраться, как правильно действовать в случае звонков с угрозами и шантажом.

«Такие звонки являются провокацией. Горожан призывают не предпринимать действий, к которым их могут склонять мошенники, и быть предельно бдительными. Для этого открыта горячая линия по вопросам противодействия телефонному мошенничеству в Москве. Обратиться на неё можно по номеру: +7 495 870-35-94», — говорится в материале правительства.

Отмечается, что горячая линяя «Перезвони сам» работает более года и была создана правительством Москвы совместно со столичным МВД с целью помогать гражданам бороться с телефонным мошенничеством.

Как передавало ИА Регнум, в Москве в первый день голосования на выборах президента России свои голоса отдали почти 3 млн человек. Председатель Мосгоризбиркома заявила, что жители столицы проявили высокую гражданскую сознательность.

Вместе с тем заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил, что сообщений о существенных нарушениях в ходе голосования на выборах президента РФ в Москве не поступало.

Также замглавы штаба по наблюдению за выборами уточнил, что все атаки на систему онлайн-голосования в первый день выборов были отбиты, система была к этому готова.

Перед выборами глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова предупреждала о готовящихся провокациях на избирательных участках. Эти акции призваны помешать голосованию на выборах президента, отмечала она.

Избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.