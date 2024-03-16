Белгород, 16 марта, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 16 марта в своём Telegram-канале уточнил информацию о последствиях обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории Белгорода.

Павел Колядин/ТАСС

«В городе Белгороде различные повреждения выявлены в 106 квартирах 22 многоквартирных домов, одном частном жилом домовладении, гараже, на двух социальных объектах и двух хозсубъектах. Также повреждено 64 автомобиля», — написал он.

Глава региона добавил, что в Белгородском районе в посёлке Дубовое различные повреждения получили 13 частных домовладений, две надворные постройки, два гаража, шесть автомобилей и автобус. Кроме того, повреждены фасад торгового центра и магазин на территории ТЦ.

«В посёлке Разумное пострадали два частных домовладения и два автомобиля, в посёлке Северный — одно частное домовладение и один автомобиль», — уточнил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день губернатор информировал, что в связи с текущей обстановкой торговые центры Белгорода и Белгородского района 17 и 18 марта работать не будут. Кроме того, 17 и 18 марта школы и колледжи также будут закрыты. Решение касается Белгородского, Борисовского, Волоконовского, Краснояружского районов, Грайворонского, Валуйского, Шебекинского и Яковлевского городских округов, а также города Белгорода. Это решение будет рекомендовано и вузам.

Как передавало ИА Регнум, Белгородская область за последние несколько дней подвергалась неоднократным атакам со стороны украинских военных. 16 марта в результате обстрела Белгорода два человека погибли, ещё трое пострадали.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что восемь реактивных снарядов РСЗО Vampire перехвачены над Белгородской областью. Попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России была пресечена около 08:00 мск.

Кроме того, 16 марта украинские ДРГ пытались атаковать российских военных и проникнуть на территорию России со стороны села Поповка Сумской области, а также в направлении сёл Сподарюшино и Козинка Грайворонского района Белгородской области. Все эти попытки пресечены при участии погранслужбы ФСБ, заявили в Минобороны. Противник потерял до 30 бойцов, три танка, две боевые бронированные машины, а также боевые машины РСЗО Vampire и «Град».