Московская область, 16 марта, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Игроки и тренеры национальной сборной России по футболу проголосовали на выборах президента России, сообщил 16 марта Российский футбольный союз (РФС).

Российский футбольный союз

На опубликованных РФС фотографиях видно, что игроки и тренеры команды использовали для голосования традиционные (бумажные) бюллетени.

«Вся команда посетила избирательный участок в Новогорске», — сказано в сообщении РФС.

Также участие в голосовании приняли и тренеры молодёжной футбольной сборной.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ближайшие дни национальная сборная России по футболу проведёт несколько товарищеских матчей. 21 марта она сыграет с командой Сербии, 25 марта — со сборной Парагвая. Кроме того, летом 2024 года российская сборная проведёт товарищеский матч со сборной Белоруссии. Проведение игры было согласовано с УЕФА.

Явка на выборах президента России, по данным на 10:00 мск второго дня голосования (16 марта), составляет 38,35%, сообщил ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. Избирательные участки 15 марта открылись по всей стране. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек, на участках присутствуют в том числе более 700 международных наблюдателей из 106 стран мира.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.