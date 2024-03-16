Сызрань, Самарская область, 16 марта, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в городе Сызрани Самарской области после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов ликвидировано. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Иван Шилов ИА Регнум

«По информации ГУ МЧС России по Самарской области, в 09:03 (08:03 мск. — Прим. ред.) на месте пожара <…> объявлена локализация открытого горения на площади 500 кв. м, в 13:25 (12:25 мск. — Прим. ред.) объявлена ликвидация открытого горения. Проводятся мероприятия по полной ликвидации пожара», — рассказала пресс-служба ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, утром 16 марта пресс-служба администрации города Сызрани сообщила, что на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар. Отмечается, что ЧП произошло в утреннее время. Персонал предприятия эвакуировали, никто не пострадал.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что причиной пожара стали украинские беспилотники, которые атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Сызрани и Новокуйбышевске.

Он отметил, что на территории Сызранского НПЗ загорелась установка по переработке нефтепродуктов. В Новокуйбышевске попытка атаки на завод пресечена, пострадавших нет.