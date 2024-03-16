Москва, 16 марта, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Расчёты гаубиц «Мста-Б» продолжают уничтожать диверсионно-разведывательные группы украинских террористов, пытающихся прорваться на территорию России. Об этом 16 марта сообщили в Минобороны РФ.

Кадр из видео

«Расчёты гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Запад» продолжают уничтожать диверсионно-разведывательные группы украинских террористических формирований, срывая попытки прорыва на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в одном из случаев украинская ДРГ была уничтожена упреждающим огнём в приграничной зоне населённого пункта Козинка Белгородской области. Противник отступил, понеся существенные потери.

Командир орудия с позывным Первый рассказал, что после доклада разведки всё нужно выполнить максимально быстро, точно и без промедления. По его словам, группа поразила как минимум две единицы техники ВСУ.

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Как передавало ИА Регнум, в Минобороны сообщили, что попытка прорыва украинской ДРГ в приграничной зоне Козинки в Белгородской области сорвана российскими военными совместно с пограничной службой ФСБ.

Ранее официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков проинформировал, что ВС РФ пресекли попытку проникновения украинских ДРГ из Сумской области. Украинские диверсионно-разведывательные группы пытались атаковать российских военных и проникнуть на территорию России со стороны села Поповка Сумской области, а также в направлении сёл Сподарюшино и Козинка Грайворонского района Белгородской области. Все эти попытки пресечены.

Противник потерял до 30 бойцов, три танка, две боевые бронированные машины, а также боевые машины РСЗО Vampire и «Град», добавил он.