Москва, 16 марта, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Российская избирательная система продемонстрировала высокий уровень устойчивости, несмотря на попытки сорвать процесс голосования и создать вокруг выборов негативный информационный фон. Об этом 16 марта корреспонденту ИА Регнум заявил эксперт ЭИСИ, кандидат исторических наук Александр Рудаков.

Александр Пирагис/РИА Новости

Он отметил, что беспрецедентно высокая явка в первый день голосования на выборах президента России имеет целый ряд объяснений. Прежде всего наблюдается высокая мотивация избирателей на участие в выборах. На глубинном подсознательном уровне у людей существует запрос на сопричастность. Сегодня многие ощущают, что в переломные, судьбоносные для страны моменты нельзя оставаться в стороне, демонстрировать равнодушие и безразличие.

Эксперт добавил, что участие в выборах давно стало семейной традицией для многих граждан страны. Тысячи семей пришли на избирательные участки вместе с детьми, чтобы показать пример и передать определенный опыт. Вместе с семьями голосуют и главы регионов, например глава Кировской области Александр Соколов, врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, губернаторы Иркутской области Игорь Кобзев и Севастополя Михаил Развожаев.

По данным социологических опросов, семейные ценности занимают первое место в иерархии ценностных приоритетов граждан России. Поэтому вполне логично, что чётко выраженная позиция государства, направленная на защиту этих ценностей, способствовала стиранию границ между «политическим» и «личным» для определенной части избирателей, которые ранее себя считали «далекими от политики» и скептически относились к любым общественно-политическим событиям, пояснил Рудаков.

Он отметил, что значительную роль сыграли и изменения, касающиеся порядка голосования. После того как голосование стало трёхдневным, а в некоторых регионах появилась возможность принять участие в дистанционном электронном голосовании, значительная часть людей, не участвующих в голосовании по разным причинам, «вернулась на выборы». В целом дистанционное электронное голосование становится всё более прогрессивной и модной темой.

«Российская избирательная система продемонстрировала высокий уровень устойчивости на фоне попыток сорвать процесс голосования, создать вокруг выборов негативный информационный фон. Здесь задействован весь арсенал преступных средств — от попыток террористических формирований прорваться на территорию России в приграничных областях до провокаций на избирательных участках (зелёнка и краска в урнах, взрывы петард, попытка поджога)», — отметил Рудаков.

Как подчеркнул эксперт, вероятность того, что эти демарши как-то повлияют на ход голосования и настроения избирателей, близка к нулю. В некоторых случаях они дадут обратный эффект, мотивируя голосовать тех, кто аполитичен и равнодушен к общественно-политическим событиям.

Вместе с тем у этих демаршей есть и другая цель — создать вокруг выборов неблагоприятный информационный фон в глобальных медиа. Именно поэтому фокус внимания стремятся перенести на любые скандальные информационные поводы, зачастую срежиссированные по мошенническим манипуляторным схемам. Этой же цели служат и попытки властей недружественных государств лишить российских граждан возможности проголосовать за границей. По данным ЦИК, если в 2018 году за границей был организован 401 участок, то в текущем году — 295 участков. Несмотря на это, люди за рубежом находят способы высказать свою позицию, например они едут в другие города и голосуют там.

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году выборы президента Российской Федерации проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трёх дней и с использованием дистанционного электронного голосования. Такой формат доступен жителям почти трети регионов страны. ЦИК зарегистрировал четыре кандидата на пост главы государства: Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

Заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием, кавалер ордена Мужества Александр Малькевич заявил, что высокая явка избирателей на выборах в новых регионах России объясняется тем, что жители этих территорий осознают всю серьёзность момента.

В первый день выборов президента России в голосовании приняли участие многие абсентеисты (люди, не участвующие в голосовании на выборах по разным причинам). Так, 15 марта в голосовании приняли участие бойцы СВО, журналисты, артисты и блогеры, ранее воздерживавшиеся от реализации своего избирательного права.

Старший вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности, глава компании «Солар» Игорь Ляпунов заявил, что ресурсы выборов подверглись более чем 90 тыс. кибератак в первый день трёхдневного голосования. Все они были отражены. Он отметил, что атаковать пытались ресурсы ЦИК и ДЭГ, портал «Госуслуг». При этом кибератак было в восемь раз больше, чем зафиксировано в 2023 году в единый день голосования.