Москва, 16 марта, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Великобритания причастна к попыткам украинских диверсионно-разведывательных групп прорваться на российскую территорию. Об этом посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил 16 марта в эфире телеканала «Соловьев Live».

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Уничтоженная техника украинской диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся прорваться в Белгородскую область

Он отметил, что с 12 по 15 марта, по данным Минобороны России, зафиксированы четыре попытки работы ДРГ противника на территории Белгородской области и одна — на территории Курской области. Речь идёт о довольно мощных движениях, попытках прорвать линию обороны, пересечь границу для создания определённого хаоса.

«То, что это готовилось благодаря специалистам по таким операциям, а это чаще всего британцы либо их выкормыши, — тут нет сомнений», — подчеркнул Мирошник.

По словам дипломата, в атаках участвовали бойцы спецназначения, так называемый русский легион, и наёмники, но их попытки не удались.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта украинские ДРГ пытались атаковать российских военных и проникнуть на территорию России со стороны села Поповка Сумской области, а также в направлении сёл Сподарюшино и Козинка Грайворонского района Белгородской области. Все эти попытки пресечены при участии погранслужбы ФСБ, заявили в Минобороны. Противник потерял до 30 бойцов, три танка, две боевые бронированные машины, а также боевые машины РСЗО Vampire и «Град».

За трое суток, с 12 по 14 марта ВСУ, по данным российского оборонного ведомства, потеряли более 1,5 тыс. бойцов, 18 танков и 23 боевые бронемашины в попытках прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Безвозвратные потери противника составили 500 человек.