Москва, 16 марта, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Под обстрел Вооружённых сил Украины (ВСУ) попал город Грайворон, пострадавших нет, сообщил 16 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Под обстрел ВСУ попал город Грайворон. Пострадавших нет», — написал он.

Глава региона добавил, что в результате попадания снарядов произошло возгорание кровель и перекрытий в двух частных жилых домовладениях. Очаги возгорания оперативно потушены пожарными расчётами, уточнил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, Белгородская область за последние несколько дней подвергалась неоднократным атакам со стороны украинских военных. 16 марта в результате обстрела Белгорода два человека погибли, ещё трое пострадали.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что восемь реактивных снарядов РСЗО Vampire перехвачены над Белгородской областью. Попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России была пресечена около 08:00 мск.

Гладков уточнил, что торговые центры Белгорода и Белгородского района 17 и 18 марта работать не будут в связи с текущей обстановкой. Кроме того, 17 и 18 марта школы и колледжи также будут закрыты. Решение касается Белгородского, Борисовского, Волоконовского, Краснояружского районов, Грайворонского, Валуйского, Шебекинского и Яковлевского городских округов, а также города Белгорода. Это решение будет рекомендовано и вузам.