Белгород, 16 марта, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Торговые центры Белгорода и Белгородского района 17 и 18 марта не будут работать в связи с текущей обстановкой, сообщил 16 марта глава региона Вячеслав Гладков.

ТАСС/Kuncoro Widyo Rumpoko/Pacific Press via ZUMA Press Wire

«Вижу большое количество обращений. Исходя из текущей обстановки, принимаем решение, что торговые центры Белгорода и Белгородского района в воскресенье и понедельник работать не будут», — сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Кроме того, 17 и 18 марта школы и колледжи также будут закрыты. Решение касается Белгородского, Борисовского, Волоконовского, Краснояружского районов, Грайворонского, Валуйского, Шебекинского и Яковлевского городских округов, а также города Белгорода. Это решение будет рекомендовано и вузам.

Гладков также поручил министру образования Белгородской области Андрею Милехину рассмотреть вопрос о работе в эти дни детских садов.

«Сейчас будет проведена работа — опросим всех родителей, которые приводят детей в дежурные группы детских садов. Мы попросим, если есть возможность, чтобы дети остались дома в понедельник и вторник», — добавил Гладков.

Он уточнил, что если такой возможности нет, значит, власти будут помогать родителям, если они работают на критических специальностях. Ситуация достаточно сложная и в городе, и в Белгородском районе, вопрос безопасности для всех нас самый главный, подчеркнул глава региона.

Как передавало ИА Регнум, за последние несколько дней Белгород и Белгородская область подвергались неоднократным атакам со стороны украинских военных. Губернатор региона Вячеслав Гладков 16 марта сообщил, что в результате обстрела Белгорода два человека погибли, ещё трое пострадали.

Он добавил, что женщина погибла в гаражном кооперативе, куда вместе с сыном пришла кормить собак. За жизнь её сына борются врачи — у него осколочные ранения затылочной части головы, грудной клетки и плеча. Кроме того, ещё двое мужчин получили закрытые черепно-мозговые травмы. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что восемь реактивных снарядов РСЗО Vampire перехвачены над Белгородской областью. Попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России была пресечена около 08:00 мск.

Ночью 16 марта в белгородском селе Глотово Грайворонского городского округа киевские боевики с помощью дрона-камикадзе атаковали движущийся по дороге легковой автомобиль. По словам Гладкова, в результате взрыва машина загорелась, пострадали находившиеся в ней пять человек.