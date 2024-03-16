Москва, 16 марта, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Как передавало ИА Регнум, за последние несколько дней Белгород и Белгородская область подвергались неоднократным атакам со стороны украинских военных. Губернатор региона Вячеслав Гладков 16 марта сообщил, что в результате обстрела Белгорода два человека погибли, ещё трое пострадали.

Он добавил, что женщина погибла в гаражном кооперативе, куда вместе с сыном пришла кормить собак. За жизнь её сына борются врачи — у него осколочные ранения затылочной части головы, грудной клетки и плеча. Кроме того, ещё двое мужчин получили закрытые черепно-мозговые травмы. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что восемь реактивных снарядов РСЗО Vampire перехвачены над Белгородской областью. Попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России была пресечена около 08:00 мск.