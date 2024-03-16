Воронеж, 16 марта, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Опасность атаки беспилотных воздушных судов объявлена в Воронежской области, сообщила 16 марта пресс-служба МЧС региона.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Опасность атаки беспилотных воздушных судов!» — говорится в сообщении.

В МЧС призвали население соблюдать спокойствие.

Как передавало ИА Регнум, режим опасности атаки БПЛА на территории Воронежской области вводили в ночь на 16 марта, а также 14 марта.

Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что планирует нанесение новых ударов по территории России. В своём Telegram-канале он заявил, что провёл совещания с военными, правительством и представителями военно-промышленного комплекса, в ходе которого были определены места, где можно нанести России «наибольший урон». Для этого он поставил задачу кабмину и предприятиям, чтобы производимые дроны становились более дальнобойными, массовыми и мощными.

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности 15 марта заявил, что удары киевского режима по территории России не останутся безнаказанными. Он отметил, что киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить преступные демонстративные вооружённые акции, чтобы сорвать процесс голосования на выборах и запугать людей хотя бы в приграничных с Украиной областях.

Кроме того, российский лидер рассказал, что с 12 марта Киев предпринял несколько попыток выхода и закрепления на территории РФ, ни на одном из направлений противник успеха не имел и бежал с большими потерями.