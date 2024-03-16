Москва, 16 марта, 2024, 13:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы России ликвидировали за сутки на донецком направлении до 260 военных ВСУ, сообщил 16 марта официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По его словам, на указанном направлении подразделения Южной группировки войск в результате активных действий нанесли поражение формированиям 93-й механизированной, 46-й, 81-й аэромобильных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Новомихайловка, Георгиевка и Константиновка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, в районе Белогоровки Луганской Народной Республики была отражена атака штурмовой группы 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

«Противник потерял до 260 военнослужащих, 11 автомобилей, гаубицу FH-70 производства Великобритании, гаубицу Д-20, а также орудие М119 производства США. Уничтожены четыре склада боеприпасов ВСУ», — сказал Конашенков на брифинге.

Как передавало ИА Регнум, на донецком направлении неделю велись активные боевые действия, российские бойцы нанесли огневое поражение 12 бригадам Вооружённых сил Украины.

Нанесено поражение формированиям семи механизированных и пяти штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Курахово, Спорное, Раздоловка, Клещеевка, Курдюмовка, Красногоровка и Георгиевка в ДНР.

Министр обороны России Сергей Шойгу 28 февраля на заседании ведомственной коллегии рассказал о текущей обстановке в зоне спецоперации и о потерях украинской армии в живой силе и технике. По словам главы оборонного ведомства, ВСУ теряют по 800 и более человек в сутки, а также по 120 единиц оружия и техники. За время спецоперации ВСУ потеряли свыше 444 тыс. военных, добавил Шойгу.