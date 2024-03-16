Вашингтон, 16 марта, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Жители Белгорода, несмотря на атаки со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), намерены идти на выборы, пишет американская газета Washington Post.

Известия/ Дмитрий Коротаев

В первый день голосования, 15 марта, одна из жительниц города Яна Михичук рассказала корреспонденту издания, что удары её не напугали и она всё равно пойдёт на выборы. Её соседка Лола Муслимова тоже заявила, что планирует голосовать.

По словам медика из состава сил территориальной обороны Белгорода, которые приводит Washington Post, нападения повысили его мотивацию к выполнению своего гражданского долга.

«Я никогда не был по-настоящему политическим человеком — я никогда раньше не голосовал… Но теперь я буду голосовать из принципа», — сказал он.

Начальник управления по ГО и ЧС города Белгорода Николай Лебедев, в свою очередь, заявил изданию, что люди понимают, что вооружённые силы проделывают большую работу, чтобы защитить регион.

«Я бы не сказал, что опасность находится на критическом уровне.… Паники нет», — добавил он.

По словам члена городского совета Белгорода Вадима Радченко, стратегия Украины по срыву голосования и разжиганию гнева приводит к обратным результатам.

«Когда россияне сталкиваются с такой террористической деятельностью, они не сдаются… А как приграничный город, который на протяжении всей истории отражал внешние нападения, в Белгороде есть ощущение, что за нами стоит целая страна… Это генетическое», — отметил он.

Washington Post в своей статье делает вывод, что в Белгороде нет никаких признаков того, что усилия Киева увенчались успехом.

Как передавало ИА Регнум, за последние несколько дней Белгород и Белгородская область подвергались неоднократным атакам со стороны украинских военных. Губернатор региона Вячеслав Гладков 16 марта сообщил, что в результате обстрела Белгорода два человека погибли, ещё трое пострадали.

Он добавил, что женщина погибла в гаражном кооперативе, куда вместе с сыном пришла кормить собак. За жизнь её сына борются врачи — у него осколочные ранения затылочной части головы, грудной клетки и плеча. Кроме того, ещё двое мужчин получили закрытые черепно-мозговые травмы. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что восемь реактивных снарядов РСЗО Vampire перехвачены над Белгородской областью. Попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России была пресечена около 08:00 мск.

Ночью 16 марта в белгородском селе Глотово Грайворонского городского округа киевские боевики с помощью дрона-камикадзе атаковали движущийся по дороге легковой автомобиль. По словам Гладкова, в результате взрыва машина загорелась, пострадали находившиеся в ней пять человек.