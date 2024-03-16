Вашингтон, 16 марта, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Администрация главы Белого дома Джо Байдена не является договороспособной, заявил посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.

Сергей Мамонтов/РИА Новости

«Возникает простой вопрос: а договороспособна ли нынешняя администрация? Ответ отрицательный. Не хватит времени перечислять все договоры, из которых вышли американцы», — сказал он в интервью «РИА Новости».

По его словам, ответственность нельзя полностью возлагать на демократов, поскольку члены Республиканской партии также причастны к этому. Посол также отметил, что президентская гонка в США создаёт помехи в обсуждениях важных вопросов.

«Мы помним, что нынешняя администрация погружена в предвыборную гонку, а значит, неизвестно, кто будет в январе в Белом доме. Так с кем же разговаривать?» — задался вопросом дипломат.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта во время выступления в центре «Сириус» президент России Владимир Путин заявил, что США после распада Советского Союза стали единственной супердержавой, но американские элиты не справились со свалившимся на них грузом ответственности. Вопрос заключается в том, как эти элиты воспользовались монополией на мировое господство, отметил он.

Глава МИД России Сергей Лавров 21 февраля заявил, что Москва не питает иллюзий насчёт какой-либо смены курса США в отношении России. Он подчеркнул, что Россия не ожидает, что антироссийский курс США изменится в обозримой перспективе. Лавров добавил, что Вашингтон рассматривает Москву как противника или как угрозу, при этом не имеет значения, к какой партии принадлежит лидер США.

Министр также добавил, что российско-американские отношения после выборов президента США будет определять «набор идей» нового руководства в Вашингтоне по отношению к Москве.