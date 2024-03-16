Москва, 16 марта, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Кандидат в президенты России Леонид Слуцкий (ЛДПР) проголосовал на выборах президента на избирательном участке № 584 в Москве.

Павел Бедняков/РИА Новости Кандидат в президенты России Леонид Слуцкий

На избирательный участок он пришёл со своей матерью Наталией Кабановой.

«Хочу отдельно поблагодарить наших международных наблюдателей. Уверен, что у вас будет объективное и беспристрастное мнение», — приводит слова Слуцкого Telegram-канал ЛДПР.

Артем Геодакян/ТАСС Кандидат в президенты России Леонид Слуцкий и его мама Наталья Кабанова

Отмечается, что на избирательном участке присутствовали наблюдатели из Азербайджана, Гондураса, Грузии, Индии, Италии, Мадагаскара, Малайзии, Новой Зеландии, США, Франции и Шри-Ланки.

Помимо Слуцкого, в качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

Как передавало ИА Регнум, Путин предпочёл онлайн-вариант для голосования. Соответствующее видео ранее опубликовала пресс-служба Кремля.

В первый день выборов президента России в голосовании приняли участие многие абсентеисты (люди, не участвующие в голосовании на выборах по разным причинам). Так, 15 марта в голосовании приняли участие бойцы СВО, журналисты, артисты и блогеры, ранее воздерживавшиеся от реализации своего избирательного права.

Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта. Граждане РФ также смогут проголосовать на выборах за рубежом на 295 избирательных участках в 144 странах.