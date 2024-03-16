Москва, 16 марта, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Большая группа западных наёмников уничтожена при ракетном ударе по санаторию «Мрия» в Одессе, сообщили 16 марта ТАСС в силовых структурах.

Иван Шилов ИА Регнум

«На территории санатория «Мрия» в Одессе при ракетном ударе в пятницу уничтожены около 100 иностранных наемников и ещё более 100 ранены», — уточнил собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта издание «Зеркало недели», ссылаясь на сообщения местных пабликов, сообщило, что в Одессе прогремели взрывы. Официальные комментарии от местных властей об инцидентах не поступали.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 11 марта информировал, что Вооружённые силы РФ поразили два пункта временной дислокации иностранных наёмников в зоне специальной военной операции. В этот же день источник в силовых структурах уточнил, что ВС РФ ракетным ударом поразили в Одесской области сотрудников сил спецопераций Украины и операторов безэкипажных катеров.

По данным российского военного ведомства, за время проведения специальной военной операции ВС РФ уничтожили 5962 иностранных наёмника ВСУ. Всего за время проведения СВО на территорию Украины прибыли 13 387 иностранных наёмников, сказано в сообщении министерства. Больше всего было уничтожено наёмников из Польши и Грузии — 1497 и 561 соответственно.

Большинство наёмников-иностранцев, которых активно привлекают в ряды ВСУ, уничтожены, заявил в декабре 2023 года на расширенной коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу.