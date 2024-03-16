Вильнюс, 16 марта, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Отставка министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса вызвана потребностью делать больше и быстрее. Об этом 16 марта заявила глава литовского правительства Ингрида Шимоните на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

EPA/ТАСС Бывший министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас

«Вопрос связан с тем, что за оставшееся время работы правительства надо сделать больше и быстрее», — написала Шимоните.

По её словам, это не связано с какой-либо резко изменившейся ситуацией в сфере безопасности.

Она добавила, что правительство является политической структурой и изменения происходят тогда, когда они назрели.

Как ранее передавало ИА Регнум, Анушаускас планирует подать в отставку с поста министра обороны Литвы. По информации LRT, он попросил о встрече с президентом страны Гитанасом Науседом, которая ранее не планировалась.

По сведениям издания, Анушаускас решил покинуть пост из-за разногласий с Шимоните. Премьера якобы вывели из себя высказывания министра обороны, которые он сделал в США, где находился с визитом. Что конкретно вызвало недовольство Шимоните, не уточняется.