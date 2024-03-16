Вашингтон, 16 марта, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Заявление президента России Владимира Путина о готовности вести серьёзные переговоры по вопросу урегулирования конфликта на Украине должно заставить страны Запада задуматься о возможности решить этот вопрос мирным путём. Об этом заявил обозреватель американского журнала Responsible Statecraft Бранко Марчетич.

Александр Кряжев / РИА Новости

Он подчеркнул, тот факт, что лидер РФ настаивает на готовности к переговорам, должен стать «воодушевляющей новостью» для всех, кого «по-настоящему заботит судьба Украины».

Также журналист издания указал, что теперь, после этого заявления Владимира Путина западным политикам станет сложнее подогревать конфликт на Украине и пытаться уверить своих граждан, что варианта его мирного урегулирования якобы не существует.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в интервью журналисту, ведущему телевизионной программы «Вести недели» Дмитрию Киселёву рассказал, что российская сторона по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности.

Глава государства подчеркнул, что Россия не отказывалась от процесса переговоров.

«Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле», — сказал российский лидер.

Ранее глава государства заявлял о готовности к переговорам в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Он сказал, что Москва не отказывается от диалога. Также Путин отметил, что Россия и Украина рано или поздно договорятся и отношения между двумя странами восстановятся, хоть на это и потребуется время.

Также он напомнил, что от переговорного процесса с Россией отказалась именно украинская сторона — осенью 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, запрещающий ведение каких-либо переговоров с Кремлём.