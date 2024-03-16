Лондон, 16 марта, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Самолёт с главой минобороны Великобритании Грантом Шэппсом на борту, который, по данным СМИ, якобы был заглушен Россией, не был оснащён необходимой защитой из-за сокращения финансирования, сообщил 16 марта телеканал ITV.

EPA/ТАСС Глава минобороны Великобритании Грант Шэппс

«Самолёт Королевских ВВС, который столкнулся с глушением GPS-сигналов, когда перевозил министра обороны, был подвержен вмешательству, потому что британские военные сократили финансирование для его защитных систем», — сказано в сообщении телеканала.

В частности, по данным ITV, перевозивший министра самолёт не был оснащён специальными системами, такими как защита от помех связи, из-за решения предшественника Шэппса Бена Уоллеса сэкономить сотни миллионов фунтов стерлингов, передаёт ITV.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта британская газета The Times написала, что системы GPS в самолёте, на котором министр обороны Британии с группой журналистов летел в Польшу, были нарушены Россией, когда борт пролетал мимо Калининградской области. Сигнал был заглушен 13 марта как на пути министра в Польшу, так и на обратной дороге. В момент «оглушения» экипаж был вынужден использовать альтернативные методы для определения своего местоположения.

По словам источника газеты в минобороны Англии, инцидент якобы напрямую связан с Россией, конфликтом на Украине и «секретностью вокруг Калининграда».

Ранее британское издание Daily Express сообщало, что новейшие российские установки радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны глушить сигнал GPS (система глобального позиционирования), чтобы предотвратить ракетные удары по территории страны.