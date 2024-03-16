Омская область, 16 марта, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Пять человек, в том числе ребёнок, погибли в Омской области в результате столкновения двух грузовых автомобилей и микроавтобуса, сообщили 16 марта правоохранительные органы.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Ещё три человека пострадали. Все три автомобиля после ДТП загорелись.

«На 565-м км автодороги Р-402 у деревни Увало-Ядрино Любинского района Омской области произошло столкновение двух грузовых фур и микроавтобуса. В результате ДТП погибли пять человек, из них один ребёнок, и ещё три человека пострадали», — сообщили ТАСС правоохранители.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Причины произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 24 февраля в Мантуровском районе Костромской области в результате столкновения грузового и легкового автомобилей погибли четыре человека. Авария произошла возле населённого пункта Фатьяново. Столкнулись легковой Land Rover и грузовая фура. В результате ДТП погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля. Водитель грузовика не пострадал.

17 февраля в Новой Москве фура врезалась в остановку. Авария произошла на проектируемом проезде в Щербинке. Пострадавших в результате ДТП не было.