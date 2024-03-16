Краснояружский район, Белгородская область, 16 марта, 2024, 12:40 — ИА Регнум. В Краснояружской районе Белгородской области усилили защищённость избирательных участков на выборах президента России, сообщил корреспонденту ИА Регнум заместитель главы администрации района Алексей Бондарь.

Кадр из видео

«Принято решение об усилении защищённости избирательных участков. Все входные группы защищены ящиками и мешками с песком. Окна, которые выходят в зал для голосования, также были защищены от возможного обстрела со стороны ВСУ», — сказал Бондарь.

Он добавил, что приграничные сёла подвергаются обстрелам со стороны ВСУ практически ежедневно. Поэтому было принято решение все избирательные участки из пятикилометровой зоны перенести в Красную Яругу.

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Кроме того, в приграничные населённые пункты адресно выезжали выездные бригады участковых комиссий, чтобы не создавать скопления людей на избирательных участках, уточнил Бондарь.

По словам самих местных жителей, время сейчас тяжёлое, но «всегда можно найти что-то доброе, хорошее в это тяжелое время».

«Разговариваю с людьми, я пытаюсь им объяснить, почему я так себя чувствую, почему не переживаю. Ну стреляют, ну и что? Мы должны каждый на своём месте делать своё дело. Мы должны людям делать добро, должны помогать — в нужный момент утешить, дать совет, оказать физическую и финансовую помощь», — рассказал корреспонденту один из местных жителей.

Мужчина добавил, что если все так будут жить и поступать, всё придет в норму.

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Члены избирательной комиссии рассказали корреспонденту ИА Регнум о высокой явке в первый день голосования на выборах президента страны. Так, по их словам, на выборах уже проголосовали более 90% жителей района.

Как передавало ИА Регнум, Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование будет идти три дня: 15, 16 и 17 марта. ЦИК зарегистрировал четырёх кандидатов на пост главы государства, это Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Владимир Путин предпочёл онлайн-вариант для голосования. Соответствующее видео ранее опубликовала пресс-служба Кремля.