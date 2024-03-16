Москва, 16 марта, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в онлайн-формате проголосовал на выборах президента России. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба правительства.

Кадр из видео

«Речь идёт о будущем России, о новых возможностях, которые появятся у каждого из нас с вами, у наших детей, у следующих поколений», — сказал Мишустин после голосования.

Он также поблагодарил всех, кто поставил отметку в электронном или бумажном бюллетене, и напомнил, что сегодня возможность дистанционного голосования есть у жителей почти трети регионов страны.

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Как передавало ИА Регнум, 15 марта Владимир Путин проголосовал на выборах президента России. Глава государства предпочёл онлайн-вариант.

Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что, по данным на 10:00 мск второго дня голосования, явка на выборах президента России составляет 38,35%.

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов назвал явку в первый день голосования беспрецедентно высокой. Он отметил, что на многих избирательных участках выстраивались очереди из желающих проголосовать. Рекордное число избирателей проголосовало дистанционно.

Высокая явка на выборах президента России свидетельствует о том, что люди воспринимают их как важное для своей жизни событие. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум высказала политконсультант Алёна Август.