Мишустин проголосовал онлайн на выборах президента России
Москва, 16 марта, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в онлайн-формате проголосовал на выборах президента России. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба правительства.
«Речь идёт о будущем России, о новых возможностях, которые появятся у каждого из нас с вами, у наших детей, у следующих поколений», — сказал Мишустин после голосования.
Он также поблагодарил всех, кто поставил отметку в электронном или бумажном бюллетене, и напомнил, что сегодня возможность дистанционного голосования есть у жителей почти трети регионов страны.
Как передавало ИА Регнум, 15 марта Владимир Путин проголосовал на выборах президента России. Глава государства предпочёл онлайн-вариант.
Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что, по данным на 10:00 мск второго дня голосования, явка на выборах президента России составляет 38,35%.
Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов назвал явку в первый день голосования беспрецедентно высокой. Он отметил, что на многих избирательных участках выстраивались очереди из желающих проголосовать. Рекордное число избирателей проголосовало дистанционно.
Высокая явка на выборах президента России свидетельствует о том, что люди воспринимают их как важное для своей жизни событие. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум высказала политконсультант Алёна Август.