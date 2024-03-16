Москва, 16 марта, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Динамику курса рубля на следующей неделе определят два важных события — выборы президента России и заседание Центрального банка по ключевой ставке. Об этом 16 марта заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в интервью агентству «Прайм».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По его словам, первый фактор уже учтён рынком, поскольку политическая стабильность в стране оказывает рублю поддержку.

Также он добавил, что Банк России, вероятнее всего, оставит ключевую ставку без изменений, но в ходе последующего выступления глава ЦБ Эльвира Набиуллина может сделать ряд важных заявлений.

Помимо этого, эксперт отметил, что рынок будет следить за ценами на нефть — если они вырастут, то укрепление рубля может продолжиться, что окажет российской валюте дополнительную поддержку.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля курс евро в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 99 рублей впервые с 15 февраля.

До этого Центробанк сообщал, что не увидел весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки экспортёрами. Набиуллина пояснила, такой инструмент для стабилизации курса рубля, как обязательная продажа валютной выручки, уступает другим мерам.

В январе первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что правительство положительно оценило принятые в октябре прошлого года меры по стабилизации валютного курса, в частности обязательную продажу валютной выручки крупнейшими российскими экспортёрами.

Речь шла о введённом указом президента России Владимира Путина требовании об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам отдельными крупнейшими российскими экспортёрами. Оно действует до 30 апреля 2024 года.