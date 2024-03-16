Москва, 16 марта, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Избирательные участки организованы вдоль границы России, чтобы соотечественники знали, что о них помнят. Об этом член Центризбиркома Павел Андреев заявил 16 марта в информцентре ЦИК.

Александр Кряжев/РИА Новости

По его словам, идея с созданием участков вдоль границы отчасти была информационно-пропагандистским шагом. Это дополнительная возможность продемонстрировать соотечественникам, что Россия о них помнит.

«Мы помним о том, что многие из них хотят принять участие в голосовании, отдать свой голос за того или иного кандидата на выборах президента РФ», — сказал Андреев.

Как сообщало ИА Регнум, за пределами России образовано 295 избирательных участков в 144 иностранных государствах. Семь участков открыты на территории города Байконура в Казахстане.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что возможность проголосовать на выборах президента предоставлена всем гражданам России, находящимся за рубежом, вне зависимости от их взглядов. Вместе с тем некоторые страны, в особенности страны Прибалтики, пытаются препятствовать волеизъявлению российских граждан.

По мнению доктора политических наук, профессора МГУ и МГИМО Андрея Манойло, текущие президентские выборы в России отличает от предыдущих кампаний, например 2018 года, растерянность и пассивность Запада. В западных странах так и не смогли выработать стратегию вмешательства во внутренние дела России, считает эксперт.