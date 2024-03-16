Москва, 16 марта, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Первым в Москве трёхуровневым вокзалом стала станция третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) «Зеленоград-Крюково». Здесь пассажиры могут производить пересадку на наземный транспорт прямо на эстакаде, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале

Telegram-канал мэра Москвы

«Вокзал с уникальным транспортным решением — «Зеленоград-Крюково» D3. Первый в Москве трëхуровневый городской вокзал с пересадкой на наземный транспорт на эстакаде», — говорится в сообщении.

Градоначальник уточнил, что на этом вокзале впервые в Москве остановки для автобусов обустроили на действующей эстакаде — Крюковской. А с одной из сторон железной дороги организовали пересадку по «карусельному» принципу. То есть автобусы всех направлений подъезжают прямо ко входу вокзала, пояснил Собянин. Удобство в том, отметил он, что пассажирам не нужно переходить проезжую часть.

«Также на Привокзальной площади перенесли остановки поближе к выходу из нового пассажирского терминала. Оборудовали дополнительные посадочные площадки и пешеходные переходы», — написал Сергей Собянин.

Как передавало ИА Регнум, ранее мэр Москвы доложил президенту России Владимиру Путину о начале строительства московского участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.

«ВСМ-1 свяжет крупнейшие городские агломерации и экономические центры России, в которых живёт около 40,2 миллиона человек — 27% населения нашей страны», — уточнил он.

Собянин пояснил, на маршруте планируется 16 остановок, четыре из них — на территории Москвы. На этом участке работы необходимо провести в условиях плотной городской и пригородной застройки без остановки движения поездов Октябрьской железной дороги. Предстоит проложить дополнительные ж/д пути от Ленинградского вокзала до подмосковного села Алабушево, возвести шесть мостов и пять железнодорожных путепроводов, а также завершить реконструкцию трёх автодорожных путепроводов, рассказал мэр.