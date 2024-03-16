Вашингтон, 16 марта, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением бизнесмена Дэвида Сакса о том, что Соединённые Штаты зря растратили свои запасы вооружения ради помощи Украине. Об этом Маск написал в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

По мнению Сакса, американское правительство отказывается расставлять правильные приоритеты, что, в свою очередь, привело к тому, что США наиглупейшим образом исчерпали все запасы боеприпасов ради прокси-конфликта на Украине.

«Да», — написал Маск под постом Сакса.

Как передавало ИА Регнум, ранее Илон Маск согласился с опубликованным в соцсети X мнением бизнесмена Дэвида Сакса, что все предпринятые Соединёнными Штатами меры против России только укрепили её.

В посте Сакса говорилось, что всё обещанное президентом США в адрес РФ не сбылось. Среди прочего он грозил ослабить РФ, однако армия страны стала только сильнее, у неё больше, чем раньше, передового и испытанного на поле боя оружия, опережающего западное, уточнил бизнесмен.

При этом он подчеркнул, что именно у США истощены запасы вооружений. Также лидер Штатов говорил, что уничтожит российскую экономику санкциями, но она не только выстояла, но и показала значительный рост, написал он. В итоге автор поста заключил, что Вашингтон привёл Украину к краху.