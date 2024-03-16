Москва, 16 марта, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова приняла участие в голосовании на выборах главы государства. Об этом она сообщила 16 марта в Telegram-канале.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Проголосовала», — написала Захарова и прикрепила к сообщению фотографию верхней части избирательного бюллетеня.

Дипломат выбрала традиционный способ голосования и заполнила бумажный бюллетень.

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В России проходит второй день трёхдневного голосования. По словам заместителя председателя Центризбиркома Николая Булаева, все участки на территории страны работают, голосование идёт в штатном режиме. По данным ЦИК на 10:35 мск, явка составляет 36,92%.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в подмосковной Павловской Слободе проголосовала председатель ЦИК Элла Памфилова. Она отметила, что на участке организовано «всё как надо».

Владимир Путин предпочёл онлайн-вариант для голосования. Соответствующее видео ранее опубликовала пресс-служба Кремля.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование будет идти три дня: 15, 16 и 17 марта. ЦИК зарегистрировал четырёх кандидатов на пост главы государства, это Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.