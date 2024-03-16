Белгород, 16 марта, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Два человека погибли, ещё трое пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Об этом 16 марта сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Администрация Белгородской области

«К большому горю, двое человек погибли: мужчина и женщина. Мужчина ехал за рулём грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус. Жители в нём не пострадали», — написал Гладков.

Он добавил, что женщина погибла в гаражном кооперативе, куда вместе с сыном пришла кормить собак. За жизнь её сына борются врачи — у него осколочные ранения затылочной части головы, грудной клетки и плеча.

Администрация Белгородской области

Кроме того, ещё двое мужчин получили закрытые черепно-мозговые травмы. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Как ранее передавало ИА Регнум, Минобороны РФ сообщило, что восемь реактивных снарядов РСЗО Vampire перехвачены над Белгородской областью. Попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России была пресечена около 08:00 мск.

Ночью 16 марта в белгородском селе Глотово Грайворонского городского округа киевские боевики с помощью дрона-камикадзе атаковали движущийся по дороге легковой автомобиль. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате взрыва машина загорелась, пострадали находившиеся в ней пять человек.

Один из мужчин получил проникающее ранение брюшной полости, а также осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У женщины — контузия, осколочные ранения лица и лопаточной области. Состояние ещё двоих мужчин с контузией врачи оценили как средней степени тяжести. Кроме того, в числе пострадавших оказался несовершеннолетний парень, у него контузия головного мозга.