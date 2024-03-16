Иркутск, 16 марта, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Центр изучения искусственного интеллекта (ИИ) создаст Сбер вместе с правительством Иркутской области и Иркутским национальным исследовательский техническим университетом (ИРНИТУ). Соответствующий меморандум был подписан в ходе визита первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина в Иркутскую область. Участники соглашения объединят усилия по созданию Байкальского центра изучения искусственного интеллекта и цифровых технологий.

Пресс-служба Сбера Подписи под документом поставили первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и ректор ИРНИТУ Михаил Корняков

«Центр, об открытии которого мы договорились сегодня, позволит значительно расширить применение технологий искусственного интеллекта в Иркутской области, повысив качество сервисов для жителей региона», — заявил Александр Ведяхин. Он рассказал, что главными направлениями научно-исследовательской деятельности центра станут климатические изменения, безопасность, энергетика и гуманитарные технологии.

«В этом году центр займётся проектом по сохранению озера Байкал, созданием сервиса по работе с обращениями жителей области, а также сервиса для сельхозтоваропроизводителей по получению субсидий», — сообщил первый зампред правления Сбербанка. По словам Ведяхина, другим важным направлением работы центра станет прогнозирование лесных пожаров, паводков и других стихий.

Как рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, в регионе разработана стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления, где отражены технологии ИИ. «Уверен, что в нашем сотрудничестве мы найдём действенные механизмы, чтобы реализовать новые практики на базе искусственного интеллекта на территории Иркутской области», — подчеркнул Кобзев.

По мнению ректора Иркутского национального исследовательского технического университета Михаила Корнякова, «совместная работа позволит объединить знания, опыт и интеллектуальные ресурсы для создания новых технологий и цифровых сервисов, что будет способствовать развитию экономики региона и улучшению качества жизни людей».