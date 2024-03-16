Москва, 16 марта, 2024, 10:16 — ИА Регнум. Москва обсуждает с Арменией риски втягивания Еревана западными странами в антироссийский курс. Об этом 16 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«К сожалению, мы видим эту тенденцию достаточно давно, и мы о ней говорим. Мы говорим, в том числе очень доверительно, с нашими армянскими коллегами, партнёрами с одной только целью — предупредить», — приводит слова Захаровой «РИА Новости».

Она добавила, что армянская сторона восприняла некоторые доводы Москвы и даже приняла определённые меры.

Также представитель МИД подчеркнула, что Москва искренно желает, чтобы Армения сохранила свой суверенитет, выстраивала политику, исходя из национальных интересов.

Захарова отметила, что на сомнения Еревана в искренности намерений России есть исторический ответ: Москва множество раз приходила на помощь и защищала республику, останавливала кровопролитие, по-настоящему давала финансовую и экономическую помощь, не требуя ничего взамен и не обставляя это кабальными условиями.

Как ранее передавало ИА Регнум, Захарова заявила, что возможный выход Армении из ОДКБ должен быть основан на реальных нуждах Еревана, а не на «заигрываниях» с Западом. Она отметила, что сама Армения должна решать, остаться в ОДКБ или выйти, но ей не нужно прятаться за организацию в попытках уйти от ответственности или в попытках найти того, кто якобы виновен.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 12 марта заявил, что Ереван выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, которые касаются суверенной территории республики.

Утверждения Еревана о том, что ОДКБ якобы бросила Армению в беде, не соответствуют действительности, отмечал ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. От Нагорного Карабаха отказалась не Россия, а сама Армения, причём инициативно и не информируя об этом Москву, напоминал в свою очередь президент России Владимир Путин.