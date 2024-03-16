Белгород, 16 марта, 2024, 10:10 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

Как передавало ИА Регнум, ранее российские средства ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью. Глава региона Александр Богомаз уточнил, в результате атаки БПЛА киевского режима пострадавших и разрушений нет, на месте происшествия работают оперативные службы.

Кроме того, в ночь на 16 марта на территории Курской области были поражены три украинских беспилотника самолётного типа. Губернатор Роман Старовойт сообщил, что о первом сбитом дроне противника стало известно 16 марта в 00:14 мск, почти через полчаса — о втором. Позднее российские средства противовоздушной обороны уничтожили третий украинский БПЛА.