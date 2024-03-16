Владивосток, 16 марта, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Житель Михайловского района Приморского края убил жену и ребёнка, после чего покончил с собой. Об этом сообщает 16 марта пресс-служба следственного управления СК России по региону.

СУ СК России по Приморскому краю

По данным следствия, ночью в селе Григорьевка 51-летний мужчина застрелил из ружья 44-летнюю женщину и её семилетнего сына, их тела нашли в одном из частных домов. Его нашли мёртвым там же, мужчина свёл счеты с жизнью.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. У мужчины была судимость за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, он состоял на учёте в органах исполнительной системы, добавили в пресс-службе краевой прокуратуры.

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Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура уделит отдельное внимание полноте мер, принимаемых к контролю за оборотом оружия, в том числе среди ранее судимых граждан.

Как сообщало ИА Регнум, осенью 2023 года в городе Бийске Алтайского края мужчина убил жену, работавшую фитнес-тренером, и покончил с собой. Он служил в Росгвардии фельдшером медицинской службы, месяцем ранее вернулся из зоны СВО. По словам соседей, пара громко выясняла отношения, но потом шум прекратился. Позже в квартире нашли тела 30-летней женщины с признаками механической асфиксии и 30-летнего мужчины.