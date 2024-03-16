Истра, Московская область, 16 марта, 2024, 09:21 — ИА Регнум. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова проголосовала на выборах президента России на избирательном участке в Павловской Слободе (городской округ Истра).

Владимир Гердо/ТАСС Председатель ЦИК России Элла Памфилова

Председатель ЦИК выбрала традиционный способ голосования — с использованием бюллетеня.

«На участке [есть] всё, что положено. Всё как надо организовано», — сказала она журналистам.

В 2024 году выборы президента Российской Федерации проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трёх дней и с использованием дистанционного электронного голосования. Такой формат доступен жителям почти трети регионов страны.

ЦИК зарегистрировал четыре кандидата на пост главы государства: Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 15 марта, Владимир Путин проголосовал на выборах президента России. Глава государства предпочёл онлайн-вариант.

Утром 15 марта участие в голосовании на выборах президента РФ принял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он так же, как Путин, сделал это электронно. По словам Пескова, такой формат очень удобен.

Явка избирателей на выборах президента России, по данным на 8:40 мск второго дня голосования, составила 36,5%, следует из данных, представленных в информационном центре Центральной избирательной комиссии.