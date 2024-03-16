Москва, 16 марта, 2024, 08:40 — ИА Регнум. Явка избирателей на выборах президента России, по данным на 8:40 мск второго дня голосования, составила 36,5%, следует из данных, представленных в информационном центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

В 2024 году выборы президента Российской Федерации проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трёх дней и с использованием дистанционного электронного голосования. Такой формат доступен жителям почти в трети регионов страны.

ЦИК зарегистрировал четыре кандидата на пост главы государства: Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 15 марта, Владимир Путин проголосовал на выборах президента России. Глава государства предпочёл онлайн-вариант.

Утром 15 марта участие в голосовании на выборах президента РФ принял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он так же, как Путин, сделал это электронно. По словам Пескова, такой формат очень удобен. Представитель Кремля добавил, что пользуется им много лет подряд.