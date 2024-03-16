Москва, 16 марта, 2024, 08:51 — ИА Регнум. Соединённые Штаты вряд ли могут гордиться очередным выпадом главы Белого дома Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Такие выражения не красят глав государств. Вряд ли Америка может гордиться таким», — сказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос, как оценивают в Кремле такое настойчивое стремление Байдена давать резкие оценки Путину.

Как сообщало ИА Регнум, Байден в очередной раз позволил себе недипломатичные высказывания в адрес Владимира Путина. Оскорбления прозвучали во время его выступления, приуроченного ко Дню святого Патрика.

Байден попытался аргументировать необходимость согласования Конгрессом США запроса о новой помощи Украине оскорблением в адрес Путина.

«Я продолжаю призывать каждого противостоять Владимиру Путину. Он бандит», — заявил президент США.

Американский президент Джо Байден произносит грубые слова в адрес российского лидера Владимира Путина из-за недостатка российских лекарственных препаратов в Белом доме, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.