Сызрань, Самарская область, 16 марта, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в городе Сызрани Самарской области, сообщили 16 марта журналистам в пресс-службе городской администрации.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Возгорание на территории Сызранского НПЗ произошло в утренние часы. Персонал предприятия эвакуировали, никто не пострадал, говорится в сообщении.

На месте ЧП работают оперативные службы. Причины пожара устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта в Рязани загорелись две ёмкости с сырой нефтью. Открытое горение ликвидировали на площади 175 квадратных метров. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что пожар на нефтезаводе начался после удара беспилотника. В результате пожара пострадали два человека, их поместили в больницу.

Утром 12 марта украинские беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса на территории Кстовской промзоны в Нижегородской области. Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что на одной из установок по переработке нефти начался пожар.Позже возгорание потушили.