Москва, 16 марта, 2024, 08:13 — ИА Регнум. Возможный выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должен быть основан на реальных нуждах Еревана, а не на «заигрываниях» с Западом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

По её словам, каждая страна может выбрать, с какими объединениями она хочет развивать отношения, в зависимости от конкретных причин и факторов.

«Это же нужно делать с опорой на реальность, на реальные нужды страны и ни в коем случае не играться в это, не поддаваться на искушение какой-нибудь, знаете, очередной инсценировки по западным сценариям», — сказала она «РИА Новости».

Захарова добавила, что не стоит заигрываться в это, «это очень опасно, потому что это вопросы безопасности».

Решать, остаться в ОДКБ или выйти, должна сама Армения, но «не нужно прятаться за организацию в попытках уйти от ответственности или в попытках найти того, кто на самом деле якобы виновен».

Как передавало ИА Регнум, 12 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, которые касаются суверенной территории республики.

Пашинян 23 февраля заявил, что страна «заморозила» участие в ОДКБ. По его словам, организация якобы не выполнила условий договора в отношении Еревана. Позднее в этот же день в секретариате ОДКБ заявили, что не получали заявлений о приостановке членства Армении в организации. В организации предположили, что, возможно, речь шла о неучастии республики в ряде мероприятий.

Утверждения Еревана о том, что ОДКБ якобы бросила Армению в беде, не соответствуют действительности, отмечал ранее глава МИД России Сергей Лавров. От Нагорного Карабаха отказалась не Россия, а сама Армения, причём инициативно и не информируя об этом Москву, напоминал в свою очередь президент России Владимир Путин.