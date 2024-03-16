Москва, 16 марта, 2024, 07:55 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России сообщили о потерях украинской армии за минувшую неделю. В числе прочего под удары российских войск попали три американских комплекса ПВО Patriot.

(сс) U.S. Department of Defense Американский ЗРК Patriot

Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу 16 марта на совещании в штабе Объединённой группировки войск доложили об уничтожении военной техники и живой силы противника.

В результате эффективной работы разведывательно-ударных систем, помимо Patriot, уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire, более десяти артиллерийских систем иностранного производства, а также склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, украинские вооружённые силы несут значительные потери в результате применения Россией высокоточных средств поражения и ударных беспилотников. Об этом на совещании при главе Минобороны Сергее Шойгу доложил начальник штаба Объединённой группировки войск генерал-полковник Алексей Ким.

Шойгу провёл совещание в штабе, где заслушал доклады командующих по текущей обстановке в зоне спецоперации, о действиях украинских боевиков и выполнении российскими войсками поставленных задач.

Почти 300 боевиков украинского националистического формирования «Кракен» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидировали одним точным ударом объёмно-детонирующей авиабомбы весом 1500 кг.