За неделю российские бойцы уничтожили три комплекса Patriot боевиков ВСУ
Минобороны сообщило о поражении за неделю трёх украинских комплексов ПВО Patriot
Москва, 16 марта, 2024, 07:55 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России сообщили о потерях украинской армии за минувшую неделю. В числе прочего под удары российских войск попали три американских комплекса ПВО Patriot.
Министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу 16 марта на совещании в штабе Объединённой группировки войск доложили об уничтожении военной техники и живой силы противника.
В результате эффективной работы разведывательно-ударных систем, помимо Patriot, уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire, более десяти артиллерийских систем иностранного производства, а также склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов.
Как сообщало ИА Регнум, украинские вооружённые силы несут значительные потери в результате применения Россией высокоточных средств поражения и ударных беспилотников. Об этом на совещании при главе Минобороны Сергее Шойгу доложил начальник штаба Объединённой группировки войск генерал-полковник Алексей Ким.
Шойгу провёл совещание в штабе, где заслушал доклады командующих по текущей обстановке в зоне спецоперации, о действиях украинских боевиков и выполнении российскими войсками поставленных задач.
Почти 300 боевиков украинского националистического формирования «Кракен» (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидировали одним точным ударом объёмно-детонирующей авиабомбы весом 1500 кг.