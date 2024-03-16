Шойгу провёл совещание в штабе Объединённой группировки войск
Минобороны: ВСУ несут потери в живой силе и технике под ударами беспилотников РФ
Москва, 16 марта, 2024, 07:29 — ИА Регнум. Украинские Вооружённые силы несут значительные потери в результате применения Россией высокоточных средств поражения и ударных беспилотников. Об этом на совещании при главе Минобороны Сергее Шойгу доложил начальник штаба Объединённой группировки войск генерал-полковник Алексей Ким.
Шойгу провёл совещание в штабе, где заслушал доклады командующих по текущей обстановке в зоне спецоперации, о действиях украинских боевиков и выполнении российскими войсками поставленных задач, сообщили в Минобороны РФ.
Особое внимание военачальников было уделено эффективности работы разведывательно-ударных контуров и ведения контрбатарейной борьбы.
«Генерал-полковник Алексей Ким доложил, что противник несёт существенные потери как в технике, так и в живой силе в результате применения высокоточных средств поражения, ударных беспилотных летательных аппаратов», — добавили в Минобороны.
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