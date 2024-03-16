Москва, 16 марта, 2024, 07:29 — ИА Регнум. Украинские Вооружённые силы несут значительные потери в результате применения Россией высокоточных средств поражения и ударных беспилотников. Об этом на совещании при главе Минобороны Сергее Шойгу доложил начальник штаба Объединённой группировки войск генерал-полковник Алексей Ким.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Шойгу провёл совещание в штабе, где заслушал доклады командующих по текущей обстановке в зоне спецоперации, о действиях украинских боевиков и выполнении российскими войсками поставленных задач, сообщили в Минобороны РФ.

Особое внимание военачальников было уделено эффективности работы разведывательно-ударных контуров и ведения контрбатарейной борьбы.

«Генерал-полковник Алексей Ким доложил, что противник несёт существенные потери как в технике, так и в живой силе в результате применения высокоточных средств поражения, ударных беспилотных летательных аппаратов», — добавили в Минобороны.

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Как сообщало ИА Регнум, победа России в конфликте на Украине или смена поддерживающих войну режимов на Западе — это два сценария, которые позволят избежать ядерного конфликта. Такое мнение высказал «РИА Новости» военный американский корреспондент Рассел Бентли.

Украинские боевики, пытаясь прорваться через границу России в Белгородской и Курской областях, попали в огневой мешок. Об этом рассказал журналист Павел Зарубин в сюжете для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что планирует нанесение новых ударов по территории России. В Telegram-канале он сообщил, что провёл совещания с военными, правительством и представителями военно-промышленного комплекса.