Наступивший, 752-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о новых угрозах Владимира Зеленского российской стороне после масштабного провала диверсионных групп на территориях Белгородской и Курской областей.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По словам главы киевского режима, «самые уязвимые места», где Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут нанести наибольший вред РФ, обсуждались на совещании с главкомом ВСУ Александром Сырским, министром обороны Рустемом Умеровым, главой СБУ Василием Малюком, начальником ГУР МО Кириллом Будановым и другими высокопоставленными чиновниками. В Telegram-канале 15 марта киевский главарь анонсировал в том числе применение дальнобойных беспилотников.

О том, что в результате применения высокоточных средств поражения, ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинская армия несёт существенные потери, говорили на совещании, которое 16 марта провёл министр обороны Сергей Шойгу.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3874439" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Инспектируя Объединённую группировку войск, он уделил особое внимание докладам по эффективности работы разведывательно-ударных контуров, а также эффективности ведения контрбатарейной борьбы.

Тем временем непосредственно в зоне СВО ударная группа армейской авиации ВКС России поразила опорный пункт ВСУ на купянском направлении. По данным Минобороны, удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8, пуски которых были выполнены с кабрирования,

Под Авдеевой отличились миномётчики. Военнослужащие миномётной артиллерийской батареи гвардейского мотострелкового полка поразили группу мотопехоты украинских войск, планировавшую перейти в контратаку в ответ на продвижение штурмовых подразделений группировки «Центр».

Подробности — в трансляции ИА Регнум.