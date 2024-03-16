Курск, 16 марта, 2024, 06:50 — ИА Регнум. Жителей Курской области ранним утром 16 марта призвали укрыться в безопасное место из-за опасности ракетного удара.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Старовойт

«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал в Telegram-канале губернатор региона Романа Старовойта.

Пост был опубликован в 06:09 мск.

Примерно через полчаса глава Курской области сообщил об отбое ракетной опасности.

Как передавало ИА Регнум, около полуночи 15 марта в Курской области объявляли об угрозе атаки беспилотников. Для отражения возможного нападения силы и средства ПВО привели в готовность.

Ночью 16 марта губернатор Старовойт проинформировал о сбитых над Курской областью украинских беспилотниках самолётного типа. Информация о первом поражении дрона противника подтвердилась в 00:14 мск, почти через полчаса — о втором. Спустя несколько минут российские средства противовоздушной обороны уничтожили третий украинский БПЛА. Глава Курской области напомнил жителям об опасности приближения к обломкам беспилотников. Он призвал сообщать о находке в экстренные службы.

С 12 марта Киев предпринял несколько попыток выхода и закрепления на территории РФ, ни на одном из направлений противник успеха не имел и бежал с большими потерями. Президент России Владимир Путин отметил, что одной из целей данных атак могла быть попытка отвлечь внимание населения Украины от собственных неудач на линии боевого соприкосновения, где Вооружённые силы России, проявляют героизм и достигают поставленных целей.