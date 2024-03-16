Вашингтон, 16 марта, 2024, 06:43 — ИА Регнум. Бывший американский морской пехотинец Брайан Берлетик заявил, что НАТО придётся рассмотреть вопрос ввода своих войск на Украину, чтобы компенсировать нехватку качественных подразделений в ВСУ. Такое предположение он высказал в своём YouTube-канале The New Atlas.

U. S. Army Europe Солдаты НАТО

Берлетик указал, что полноценно готовить украинцев у ВСУ нет времени.

«Откуда Украина возьмёт новых офицеров? Этот процесс никак не ускорить. Сэкономите на времени — и получите такие бригады, которые украинцы использовали в контрнаступлении в прошлом году», — пояснил бывший военный.

Проблема ВСУ с качественно подготовленной живой силой, считает эксперт, уже не поддаётся исправлению. Критическое положение украинской армии подтолкнёт страны североатлантического альянса к опасному выбору — либо признать своё поражение в непрямом конфликте с Россией, либо ввести свои войска на Украину, предсказал Берлетик.

«Если взглянуть на то, как плохо НАТО был подготовлен к этому конфликту, на все их ошибки, тогда обсуждение их вмешательства представляет очень большую опасность», — заключил американский военный.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Запад, в том числе и США, не должны категорично выступать против отправки военных в помощь украинской армии.

Глава МИД уточнила, что помощь ВСУ понадобится в том случае, «если условия там ухудшатся».

В феврале Шольц заявлял, что страны — участницы Евросоюза и НАТО не будут отправлять своих военных в зону украинского конфликта. Он подчёркивал, что у них общее мнение на этот счёт. По словам немецкого канцлера, представители западных стран в ходе «хорошей дискуссии» обсудили то, о чём договаривались с самого начала, и решили, что так будет и впредь.

Франция уже втянута в военные действия на Украине и косвенно принимает в них участие, заявил 15 марта на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что в этой ситуации Париж становится противником Москвы.

Если руководство Польши введёт свои войска на Украину, то они оттуда уже не уйдут, заявил президент России Владимир Путин во время интервью журналисту Дмитрию Киселёву.