Париж, 16 марта, 2024, 06:13 — ИА Регнум. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что жителям страны пора выйти на акцию, чтобы выразить несогласие с агрессивной антироссийской политикой президента страны Эммануэля Макрона. Об этом он написал в социальной сети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский в Париже

«После бредовых комментариев, сделанных Макроном Безумным прошлой ночью, наше место — в национальном марше против войны!» — призвал лидер партии.

Филиппо предложил французам попросить членов парламента, которые голосовали за помощь Украине, самим отправиться в окопы. Кроме того, он заявил, что намерен призвать французских солдат отказаться от участия в немыслимых военных авантюрах Макрона.

Филиппо объявил, что акция состоится 16 марта на площади Пале-Рояль в Париже.

«Давайте будем там! За свободную Францию и за мир!» — обратился к согражданам партийный лидер.

Как сообщало ИА Регнум, Филиппо 15 марта призвал власти страны сказать правду о ситуации на Украине. Это заявление он сделал, комментируя интервью Макрона, в котором тот в течение 30 минут по меньшей мере восемь раз произнёс ложь.

В частности, действительности не соответствовали заявления Макрона о Минских соглашениях и о реальной степени «угрозы» со стороны России, указал Филиппо.

Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию со стороны России и «принять решения, гарантирующие, что Россия никогда не победит». При этом он сказал, что Франция якобы «не ведёт войну с Россией», и отметил, что Париж не намерен брать на себя инициативу в военных действиях на Украине.

Франция уже втянута в военные действия на Украине и косвенно принимает в них участие, но, возможно, стремится повысить степень своего участия в конфликте, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Тем самым Париж становится противником Москвы, подчеркнул он.