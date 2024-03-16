Симферополь, 16 марта, 2024, 05:59 — ИА Регнум. На Западе не стали признавать результаты референдума в Крыму и Севастополе о воссоединении с Россией. Это связано со срывом планов создать свою военную базу и вытеснить Черноморский флот из Севастополя. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш

«Возвращение Крыма в Россию обеспечило нашей стране стратегическую стабильность и безопасность на южном и юго-западном направлениях, которую в течение многих лет пытались и пытаются подорвать наши геополитические противники, рассчитывавшие после госпереворота 2014 года заполучить Севастополь в качестве своей военной базы. Этим и объясняется столь жёсткое, и я бы сказал, истеричное нежелание Запада признать легитимный референдум в Крыму и правомерность его воссоединения с Россией», — сказал он.

Мурадов напомнил о подписанном в 1997 году соглашении между Россией и Украиной об условиях пребывания флота и его статусе. При этом угроза его существования оставалась. Власти Украины не переставали поднимать вопрос о прекращении нахождения Черноморского флота на своей территории. При этом Россия, заключив соглашение, пыталась сохранять дружественные отношения с Украиной. По словам Мурадова, результаты этих решений были негативными, а с возвращением Крыма в состав России ситуация изменилась.

В РФ неоднократно подчёркивали, что непризнание статуса Крыма закончится крупным кризисом, это и произошло, констатировал постпред. На Западе многие политики уже сожалеют, что не признали итоги крымского референдума, доведя дело до эскалации, добавил Мурадов.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта 2014 года на полуострове Крым прошёл референдум после того, как зимой 2013–2014 года на киевском майдане незаконным образом свергли законно избранную власть. По результатам референдума при явке более 83% около 97% избирателей республики и 95,6% избирателей города-героя Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. В марте 2014 года был подписан договор о воссоединении этих регионов с РФ.

Однако ни киевский режим, ни страны Запада не хотят признавать итоги волеизъявления жителей полуострова, хотя часть политиков и общественных деятелей в Европе считают Крым российским.