США, 16 марта, 2024, 05:21 — ИА Регнум. У приземлившегося в штате Орегон самолёта Boeing 737 авиакомпании United Airlines обнаружили нехватку части обшивки, подтвердил авиационный регулятор США.

DosenPhoto Самолёт Boeing-737

«Рейс United Airlines безопасно сел в аэропорту Медфорда, Орегон. Постполётная инспекция установила отсутствие панели», — привело заявление регулятора «РИА Новости».

Причины происшествия установят в ходе расследования.

Известно, что самолёт вылетел утром 15 марта из международного аэропорта Сан-Франциско. На борту находились 139 пассажиров и шесть членов экипажа.

По данным сервиса FlightAware, борт приземлился на 17 минут раньше ожидаемого времени. Отсутствие панели обнаружили во время планового послеполётного осмотра.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта был найден мёртвым в своём грузовике на парковке отеля в Южной Каролине бывший 62-летний инженер по качеству на заводе Boeing, который не раз заявлял, что компания при сборке самолётов использует бракованные детали. Джон Барнетт проработал на предприятии 32 года. В начале марта его пригласили в суд для дачи показаний против компании.

Принадлежащий авиакомпании United Airlines Boeing 777-200 7 марта потерял шину при вылете из аэропорта Сан-Франциско в Японию. Борт совершил вынужденную посадку в Лос-Анджелесе. Отлетевшая от самолёта шина приземлилась на парковке и повредила несколько автомобилей. На борту Boeing находились 249 человек, из них 235 пассажиров.

В начале февраля телеканал ABC News сообщил, что Boeing отправит на доработку около 50 самолётов. Специалисты установили, что ряд отверстий в фюзеляже воздушных судов были просверлены не в полном соответствии с техническими требованиями.

5 января произошёл авиаинцидент с рейсом, следовавшим из Портленда в Онтарио. На высоте около 5 км у Boeing авиакомпании Alaska Airlines, на борту которого находились 177 человек, вырвало кусок фюзеляжа вместе с дверью аварийного выхода. Позднее оторвавшуюся в полёте часть нашёл житель Портленда. Деталь упала на заднем дворе частного дома. В результате ЧП люди не пострадали.